Milano, 22 apr. (Labitalia) – Si è svolto oggi, nella cornice del Salone del Mobile.Milano, il primo incontro in presenza del tavolo delegati Legno-Arredo di Confindustria – promosso e coordinato da FederlegnoArredo – che ha preso il via qualche settimana fa con un incontro online che ha visto il coinvolgimento dei presidenti e dei referenti delle sezioni legno-arredo di 15 Confindustrie territoriali. “L’iniziativa rappresenta un passaggio concreto nel percorso avviato dalla Federazione per rafforzare il dialogo tra imprese, territori e sistema associativo, a conferma del ruolo centrale di FederlegnoArredo come punto di riferimento della filiera legno-arredo italiana” spiega il direttore generale, Carlo Piemonte.
“Un momento di confronto diretto tra i delegati delle Confindustrie territoriali per mettere a sistema best practice e individuare le priorità del settore: una su tutte quella della formazione di manodopera qualificata. L’incontro al Salone del Mobile sancisce l’inizio di questa collaborazione strategica a livello nazionale”. Con questa iniziativa, FederlegnoArredo promuove un modello di lavoro condiviso con il sistema Confindustria valorizzando il contributo delle rappresentanze territoriali attraverso un lavoro di ascolto e sintesi, volta a rafforzare la capacità della Federazione di elaborare risposte condivise ed efficaci.
“Il percorso del tavolo – conclude Piemonte – proseguirà nelle prossime settimane con un approfondimento dedicato proprio al tema dell’Education, individuato come ambito strategico per la crescita e la competitività del settore. L’incontro di oggi ha rappresentato un momento chiave di conoscenza reciproca e di consolidamento delle relazioni tra i delegati, mettendo a sistema competenze e visioni di un settore strategico per la manifattura Made in Italy. Farlo al Salone del Mobile. Milano assume anche un grande valore simbolico”.
Federlegnoarredo, al Salone mobile incontro tavolo delegati legno-arredo di Confindustria
Milano, 22 apr. (Labitalia) – Si è svolto oggi, nella cornice del Salone del Mobile.Milano, il primo incontro in presenza del tavolo delegati Legno-Arredo di Confindustria – promosso e coordinato da FederlegnoArredo – che ha preso il via qualche settimana fa con un incontro online che ha visto il coinvolgimento dei presidenti e dei referenti delle sezioni legno-arredo di 15 Confindustrie territoriali. “L’iniziativa rappresenta un passaggio concreto nel percorso avviato dalla Federazione per rafforzare il dialogo tra imprese, territori e sistema associativo, a conferma del ruolo centrale di FederlegnoArredo come punto di riferimento della filiera legno-arredo italiana” spiega il direttore generale, Carlo Piemonte.