Analisi e argomentazioni diverse e ben più ampie e prospettive tutte da scrivere. E’ quanto accaduto ieri mattina presso il Tribunale del Riesame di Napoli sul ‘caso Santamaria’. Da un lato il procuratore Nicola D’Angelo ed il sostituto Maria Colucci, dall’altro gli avvocati dell’ex dirigente del Comune di Benevento, Antonio Di Santo e Andrea De Longis con questi ultimi che hanno chiesto una attenuazione della misura cautelare dell’incarcerazione cui è astretto Gennaro Santamaria dal 30 marzo scorso.

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