Non trova pace l’annosa vicenda legata al trasporto pubblico su gomma in città. In attesa dei passaggi di consegne, altri disagi si sono mostrati in tutta la loro evidenza agli utenti.
Diversi bus, una decina, sono prima usciti ma poi rientrati in deposito a causa di “problemi tecnici” legati alla più volte denunciata “carenza di manutenzione”. Sindacati sul piede di guerra, utenza ancora una volta chiamata a subire disservizi.
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