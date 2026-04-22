Ascolti tv martedì 21 aprile, la Coppa Italia su Canale 5 domina la serata

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – E’ Canale5 con la Coppa Italia – Inter-Como a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 21 aprile 2026. Il match ha ottenuto un ascolto di 4.851.000 spettatori, con uno share del 24%. ‘Il Commissario Montalbano’ su Rai1 si piazza al secondo posto sul podio, conquistando 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Rai2, che ieri proponeva ‘Belve’, ha tenuto davanti allo schermo 1.761.000 spettatori, totalizzando l’11.4%. di share mentre La7, con DiMartedì, è stato la scelta di 1.573.000 spettatori e il 9.8 di share. Italia1 con ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’ è stata vista da 913.000 spettatori con il 7.1% di share. Rai3, con ‘FarWest’, ha ottenuto un ascolto medio di 457.000 spettatori con il 3% di share, mentre Rete4 con ‘È Sempre Cartabianca’ ha tenuto allo schermo 456.000 spettatori con il 3.5% di share.

Nell’access prime time, vola ‘Affari Tuoi’ che ieri, senza il competitor principale ‘La Ruota della Fortuna’ che ha lasciato spazio alla diretta della Coppa Italia, ha incollato davanti al video 5.590.000 spettatori registrando il 25.9% di share.