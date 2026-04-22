Domani, giovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania, con due tappe istituzionali a Benevento e Avellino, nell’ambito dell’attività di approfondimento dedicata allo sviluppo, alla valorizzazione e alla coesione territoriale delle aree interne e delle zone montane.

La missione rappresenta un momento di ascolto e confronto diretto con le istituzioni territoriali, gli enti locali e i soggetti rappresentativi delle comunità montane, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili per il lavoro della Commissione sui temi dell’accessibilità ai servizi essenziali, del contrasto allo spopolamento, della tutela del territorio e delle opportunità di sviluppo economico e sociale delle aree più fragili del Paese.

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