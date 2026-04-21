Pollini a Benevento, come difendersi ogni giorno senza rinunciare alla vita normale

Con la stagione della fioritura i fastidi aumentano, ma poche abitudini mirate — dal filtro abitacolo all’orario in cui si apre la finestra — possono fare una differenza reale.

La primavera nel Sannio è spettacolare, ma per chi soffre di allergie ai pollini può trasformarsi in settimane di naso chiuso, occhi irritati e stanchezza. Il problema non è evitare del tutto i pollini — in città è impossibile — ma ridurre i contatti inutili con scelte pratiche e quotidiane.

Le concentrazioni di pollini nell’aria sono più alte nelle ore centrali della giornata, tra metà mattina e primo pomeriggio, e nei giorni ventosi e soleggiati. Tenere conto di questo dato semplice permette già di organizzare meglio le uscite e di decidere quando è il momento giusto per aprire le finestre.

A casa: il nemico entra dalle finestre aperte

Areare gli ambienti nelle ore serali o nelle prime ore del mattino presto riduce significativamente la quantità di pollini che entrano in casa. Se si ha la possibilità, è utile tenere le finestre chiuse nelle ore di punta e usare il condizionatore con filtri puliti al posto della ventilazione naturale.

Al rientro dall’esterno è buona norma cambiare i vestiti e fare una doccia: i capelli, in particolare, raccolgono una quantità sorprendente di pollini durante la giornata. Anche gli animali domestici che escono in giardino o in cortile portano pollini sul pelo — una passata con un panno umido prima che entrino in casa aiuta.

Suggerimento: lavare le lenzuola più spesso del solito durante la stagione di fioritura. I pollini si depositano anche sui tessuti delle camere da letto, aggravando i sintomi notturni.

In auto: il filtro abitacolo è spesso trascurato

Molti automobilisti non sanno che ogni veicolo è dotato di un filtro abitacolo, progettato proprio per bloccare polveri, pollini e particelle sottili prima che entrino nell’abitacolo attraverso il sistema di ventilazione. Il problema è che questo filtro va sostituito periodicamente — in genere ogni anno o ogni 15.000–20.000 chilometri, salvo diverse indicazioni del costruttore — e spesso viene dimenticato durante i tagliandi ordinari.

Un filtro intasato non solo non trattiene i pollini, ma può diventare una fonte di cattivi odori e di batteri. Il consiglio è semplice: controllare quando è stato sostituito l’ultima volta e, se non si ricorda, cambiarlo prima possibile. Consigli da Tuttoautoricambi: È inoltre importante assicurarsi che non vi siano tracce d’acqua nel filtro, poiché un ambiente umido favorisce la proliferazione di microrganismi patogeni. Si tratta di un intervento rapido ed economico che fa una differenza concreta per chi soffre di allergie. Durante la guida, tenere i finestrini chiusi e usare la ricircolo dell’aria interna nelle ore più critiche della giornata.

Al lavoro e fuori casa

Gli ambienti chiusi con aria condizionata regolata filtrano naturalmente una parte dei pollini, ma negli uffici con ventilazione naturale il problema si ripresenta. Tenere una mascherina ffp2 in borsa non è eccessivo nei giorni di picco: oltre ad essere efficace, è discreta e non richiede alcuna preparazione particolare.

Gli occhiali da sole, anche nelle giornate nuvolose, riducono il contatto diretto tra pollini e mucose oculari. Gli occhiali avvolgenti — quelli con le lenti più grandi — garantiscono una protezione migliore rispetto ai modelli standard.

Per monitorare le concentrazioni di pollini in tempo reale è possibile consultare i bollettini settimanali delle Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA). In Italia esiste una rete di 70 centri di monitoraggio coordinata dall’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA): ogni centro opera in collaborazione con l’ARPA locale, le aziende sanitarie territoriali e i giardini botanici. Il rilevamento è attivo dalla fine di gennaio fino ai primi di ottobre, coprendo l’intero arco della stagione pollinica.

Fonte: Istituto Superiore di Sanità — EpiCentro, Allergie da pollini: aspetti epidemiologici (epicentro.iss.it)

La stagione delle allergie a Benevento dura alcune settimane, ma con piccoli aggiustamenti nelle abitudini quotidiane — sia in casa che in auto — è possibile affrontarla con meno fatica. Non serve stravolgere la routine: basta sapere dove concentrare l’attenzione.