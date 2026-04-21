Torna la paura nella zona industriale di Forchia. Nella mattinata di ieri, intorno alle 12, un violento incendio è divampato all’interno di un opificio in via Rella, al confine con il Comune di Arienzo. Si tratta di un’azienda già colpita da un simile episodio nel recente passato. Le fiamme hanno avvolto materiali destinati alla produzione di materassi, in particolare le imbottiture, sprigionando una densa coltre di fumo visibile a chilometri di distanza. Grazie al tempestivo intervento delle squadre operative dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato prontamente circoscritto e domato, impedendo che l’incendio si propagasse alle strutture adiacenti.

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