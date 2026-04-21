Dal Fortore cominciano a partire le prime richieste dello stato di calamità per il maltempo che si è abbattuto sulla zona lo scorso marzo.

In particolare, dal 31 di marzo al 2 aprile una persistente e continua pioggia si è abbattuta sul Comune di Castelvetere in Val Fortore, provocando ingenti danni in particolare nelle zone più fragili dal punto di vista idrogeologico, con problematiche serie e diffuse alla viabilità, alle strutture pubbliche e private determinando stato di allarme e pericolo per la pubblica incolumità.

Inoltre, si sono verificati frane e smottamenti, che hanno provocato crolli parziali e totali di ponticelli e fabbricati fatiscenti.

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