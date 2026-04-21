Castelfranco, Giallonardo punta al secondo mandato

Anche Castelfranco in Miscano si prepara alla prossima tornata elettorale, in un clima molto più sereno di quello della vicina Foiano di Val Fortore, e che sembra far presagire una facile riconferma per l’uscente sindaco Andrea Giallonardo, da 5 anni alla guida del Comune.
Giallonardo arriva dopo 10 anni di amministrazione di Antonio Pio Morcone, vincendo di misura, in una realtà che lo stesso primo cittadino definisce spaccata da molti anni di forti divisioni politiche: “abbiamo cercato, in questi 5 anni, di unire la comunità, che si era già ampiamente espressa favorevolmente alla nostra lista, cercando di lavorare in maniera impariziale”.
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