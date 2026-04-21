Vincenzo Parziale ha rinunciato al ricorso al Consiglio di Stato che riguarda la sua decadenza da consigliere comunale. L’ex vicesindaco – in corsa per la fascia tricolore alle prossime amministrative – aveva impugnato il provvedimento del Consiglio che ne decretava l’esclusione dall’assise, ma il Tar a febbraio 2025 ha dato ragione al Comune. Poi, in zona Cesarini, Parziale ha impugnato anche la sentenza del Tar. Nei giorni scorsi, però, il ripensamento: rinuncia al ricorso e richiesta di compensare le spese di lite.

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