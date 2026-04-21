La promozione in Serie B è in tasca ormai da due settimane, ma in città si continua a respirare un’aria diversa. Proprio quel traguardo tagliato lo scorso 6 aprile sul campo della Salernitana, ha fatto da detonatore a un entusiasmo che ha coinvolto tutti e che ora può toccare il punto più alto nell’ultima gara della stagione regolare. Sfida che diventerà occasione per una celebrazione che promette di essere corale, viscerale, al punto da diventare il palcoscenico di una festa popolare.

La Curva Sud, vero motore e cuore pulsante della tifoseria giallorossa, ha deciso di non lasciare nulla al caso. In questi giorni, le officine del tifo sono state in fermento: prove tecniche, tessuti che prendono colore, disegni che si trasformano in icone per mettere a punto la coreografia che accompagnerà Scognamillo e compagni all’ingresso in campo. Non sarà un semplice e banale sventolio di bandiere, ma un omaggio profondo a una squadra capace di realizzare un’impresa memorabile, che resterà nella storia della società. Proprio alla storia, in particolare al patrimonio architettonico della città, richiamerà la coreografia pensata dagli ultras giallorossi, in un intreccio visivo con la leggendaria magia della Strega.

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