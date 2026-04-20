Il personale della Polizia di stato in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Telese Terme, ha tratto in arresto un uomo per furto aggravato. L’uomo, un 44enne georgiano, era stato fermato da una Agente della Polizia di Stato e da un Vice Brigadiere della Guardia di Finanza, entrambi liberi dal servizio, i quali, resisi conto di un tentativo di furto da parte di alcune persone presso un supermercato di Telese Terme, riusciva a bloccare uno di essi.

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