A San Bartolomeo in Galdo è partita una campagna di attento monitoraggio ambientale sul territorio al fine di valutare eventuali anomalie.
Ad annunciarlo il sindaco Carmine Agostinelli, che evidenzia come l’iniziativa sia partita a seguito della segnalazione di diversi casi di leucemia linfoblastica acuta (LLA) nel territorio.
Come spiega Agostinelli si tratta di una campagna di monitoraggio ambientale straordinaria ad ampio raggio curata da Arpac.
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