Esito per l’avviso pubblico per manifestazione interesse, per soli titoli, per il conferimento di incarichi libero professionali al personale medico in quiescenza per le esigenze della UOC Medicina d’Urgenza-Pronto Soccorso del ‘San Pio’, indetto con successiva Deliberazione n. 324 del 9 aprile 2026, a seguito di riapertura termini. Il secondo avviso, dopo il precedente che aveva portato a reclutare due soli camici bianchi in quiescenza per un impiego libero professionale a tempo determinato, porta in dote altri quattro camici bianchi “pensionati” reclutati come medici cococo.
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