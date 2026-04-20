Se il coordinatore regionale di Forza Italia annuncia l’accordo preso dal centrodestra sui capoluoghi e sui comuni con più di 15mila abitanti, il Commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati in vista delle imminenti elezioni comunali di Sant’Agata de’ Goti: senza un tavolo di confronto, l’unità del Centrodestra semplicemente non esiste. Una posizione ribadita dopo settimane di richieste rimaste senza risposta.
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