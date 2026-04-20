Michele Emiliano, magistrato e già presidente della Regione Puglia, potrebbe tornare in servizio lavorativo giurisdizionale e indossare la toga a causa di una serie di circostanze tra cui il no del Consiglio Superiore della Magistratura rispetto il collocamento fuori ruolo, e l’insediamento nell’incarico di consulente giuridico per la Giunta regionale pugliese. Tra le sedi di tribunale in cui potrebbe tornare in servizio come magistrato, quelle campane tra Napoli, Avellino e Benevento, tra le più vicine. Da parte di Michele Emiliano indicazione sulla sede scelta come di servizio dovrà essere data entro il 25 Aprile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia