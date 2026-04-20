Schiarite in vista all’interno del centrodestra? A parlare di una intesa trovata in vista delle imminenti amministrative è il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.

“C’è l’intesa nel ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di provincia Avellino (la candidata sarà Laura Nargi) e Salerno (il candidato sarà Gherardo Maria Marenghi), unità considerata imprescindibile e per finire ai comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto.

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