Design, a Milano Your Own Universe installazione glo for art e ‘Numero Cromatico’

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – Quando un gesto individuale diventa linguaggio collettivo, l’arte cambia forma. In occasione della Milano Design Week 2026, glo, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi scalda stick per consumatori adulti, porta il suo impegno nell’arte a un nuovo livello. Lo sottolinea un comunicato evidenziando che “nell’ambito del progetto glo for art, presenta Y.O.U. Your Own Universe, un’installazione immersiva e partecipativa in cui arte, intelligenza artificiale e tecnologia si fondono”.

Firmata dal collettivo artistico Numero Cromatico, l’installazione interpreta perfettamente il tema del Fuorisalone 2026 “Essere Progetto”, trasformando il visitatore da spettatore a parte integrante dell’opera. Un sistema aperto e dinamico in cui lo spazio non si osserva, ma si abita, si vive, si plasma con la presenza di ciascuno.

Dal 20 al 26 aprile, Y.O.U. Your Own Universe sarà il fulcro dell’area glo, allestita a Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District, uno dei luoghi più iconici e frequentati del Fuorisalone.

La Milano Design Week 2026 sarà inoltre l’occasione per svelare un’importante ispirazione nel design: la nuova Limited Edition di glo Hilo Plus, il cui design è ispirato a McLaren Racing, un’icona di eccellenza ingegneristica e di design ad alte prestazioni. In un’era in cui tecnologia e lifestyle ridefiniscono continuamente i propri confini, questa esclusiva Limited Edition trasforma la performance in un linguaggio estetico.

Y.O.U. Your Own Universe ridefinisce il rapporto tra corpo, spazio e linguaggio, trasformando il chiostro di Palazzo Moscova in un paesaggio multisensoriale vivo e in continua evoluzione.

Le superfici verticali costruiscono un paesaggio visivo dinamico, in continua trasformazione, in cui il visitatore non è spettatore esterno ma parte integrante del sistema e della sua dimensione simbolica. Attraverso di esse, l’oracolo algoritmico – macchina poetica di Numero Cromatico – condivide visioni sul futuro, mettendo in relazione intelligenza artificiale e linguaggio umano.

Il pubblico attraversa lo spazio muovendosi all’interno di un ambiente luminoso e immersivo, dove la luce disegna un paesaggio visivo in continua evoluzione. Al centro, un grande cerchio interattivo –portale simbolo di connessione e appartenenza, accoglie i visitatori e li invita a partecipare.

Qui, la scelta individuale diventa parte di una narrazione collettiva: con un gesto, il pubblico seleziona parole che si trasformano in messaggi condivisi, proiettati sulle pareti del chiostro. Ogni interazione contribuisce a plasmare l’opera, che evolve costantemente attraverso le azioni dei visitatori, dando vita a un paesaggio percettivo dinamico e in divenire. Una rappresentazione di come il futuro non sia una visione astratta, ma un’esperienza che prende forma nella relazione e nelle connessioni, quando le persone passano dall’“io” al “noi”. Attraverso l’arte, la tecnologia si fa linguaggio poetico e presenza viva: un ponte tra creatività e innovazione che rende ogni visitatore parte integrante dell’opera.