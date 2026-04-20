Cafu: “Lavoro Gasperini a Roma buonissimo, lui e Ranieri due uomini… che dovevano portare tranquillità”

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Madrid, 20 apr. (Adnkronos) – L’ex ‘Pendolino’ giallorosso Marcos Cafu parla della polemica tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, invitando a ritrovare serenità e a lasciare parlare il campo. Dai Laureus Awards di Madrid, l’ex bandiera giallorossa commenta anche il lavoro del tecnico e le ambizioni della Roma, tra corsa Champions e sogni di Scudetto.
“La polemica improvvisa tra Ranieri e Gasperini? Caspita! Il calcio è così tanto bello, bello giocato, bello dentro le quattro linee. Le polemiche fuori… Caspita, a me non piacciono. A me piace giocare, piace scherzare, piace divertirmi dentro il campo. Sono due uomini… due persone che dovevano portare un po’ di tranquillità a tutti i calciatori. Speriamo che questa polemica possa finire il più presto possibile”, ha detto Cafu.
“Il lavoro di Gasperini alla Roma è buonissimo. I problemi ci sono in tutte le squadre, anche la Roma può avere dei problemi, ma il lavoro è stato, fino adesso, molto bello. Speriamo che lui possa far sognare un’altra volta la Roma e anche vincere lo Scudetto nella prossima stagione. Corsa Champions? È ancora aperta, è ancora da giocare. Sono tutte squadre che hanno possibilità di giocarsela, anche la Roma ha le sue possibilità, però dipende solo da loro”, ha aggiunto l’ex esterno brasiliano.

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