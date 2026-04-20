Notte di sangue e paura lungo la Strada Statale Appia. Intorno alla mezzanotte, in località Campizze – nel tratto che incrocia i Comuni di Paolisi e Rotondi – si è verificato un gravissimo incidente stradale che vede ora una giovane coppia di sposi di Montesarchio versare in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, una Jeep e una motocicletta sono entrate in contatto. L’impatto è stato estremamente violento: i due giovani a bordo del mezzo a due ruote sono stati disarcionati dalla sella e scagliati a diversi metri di distanza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia