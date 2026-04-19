In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, e a poco meno di 10 giorni dal 25 aprile quando le liste dovranno essere ufficialmente presentate, a Castelpoto si sono delineate due certezze. Una è la ricandidatura del sindaco uscente – nonché presidente provinciale del Pd – Vito Fusco. L’altra è che a fargli da antagonista sarà Serena Marcarelli. Esponente del M5S nella provincia, la Marcarelli è stata candidata come consigliera alle comunali del 31 maggio 2015, quelle che sancirono l’inizio dell’era Fusco. Totalizzò 39 preferenze nella lista di Giuseppe Renzo, che con 247 voti arrivò terza alle spalle della compagine di Marina Simeone (276 voti) e di quella dell’eletto sindaco dem (385 voti).

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