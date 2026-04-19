Una relazione extraconiugale finita da anni si è trasformata in un vero e proprio incubo per un intero nucleo familiare della Valle Caudina. Nelle scorse ore, i Carabinieri della stazione di Montesarchio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una donna di 55 anni, difesa dall’avvocato Vittorio Fucci, residente nel comprensorio caudino.

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