In vista del nuovo operatore per la gestione strisce blu in città sono cambiate anche le tariffe. Il disciplinare infatti prevede tariffe per gli stalli e per i parcheggi coperti nelle strutture di via del Pomerio e Porta Rufina. Rimodulazione nel segno dell’autmento e con estensione ai festivi: contro questo scenario intervento dei consiglieri comunali del Partito Democratico. «L’amministrazione Mastella faccia immediatamente dietrofront sulla gestione parcheggi. La domenica e i festivi devono restare liberi e gratuiti, non possono essere usati per fare cassa», la posizione manifestata dai dem.

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