“Occorre costruire un’alleanza civica che vada anche oltre i partiti del centrodestra per un cambio di linea politica, un progetto nuovo che metta insieme energie diverse attorno a un obiettivo chiaro, quello di restituire centralità ai territori e avviare una fase diversa rispetto al passato”.

E’ questo, l’obiettivo di Fratelli d’Italia per le elezioni del neo presidente della Provincia, appuntamento calendarizzato per il prossimo autunno. Ma, il senatore Domenico Matera, oltre all’alternatività rispetto agli attuali governi a guida mastelliana, della cui politica non ha condiviso né le scelte e né il metodo con cui si costruisce il consenso, riflette pure sul rapporto con Forza Italia, sull’esito del ricorso al Tar di Mario Ferraro e sul campo largo.

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