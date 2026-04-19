Continua a farsi largo nel variegato mondo dell’arte. Leonildo Bocchino, artista sannita da anni impegnato, con novità ed innovazioni, nel suo modo di essere e di intendere l’arte, pone un ulteriore, quanto importante e gratificante, passo verso una consacrazione non solo nazionale. Nell’ultima sua esposizione, che si è svolta dal 10 al 12 aprile nelle sale dell’Antica Fornace del Canova a Roma l’artista intreccia arte e musica. Grande successo di critica e di pubblico ha accompagnato la tre giorni di musica, colori e danza. L’Evento a cura di Gianluca Bocchino e con la direzione artistica di Fiorenza D’Alessandro è stato molto apprezzato.

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