Ultimo atto in trasferta, ma senza abbassare la guardia. Il Benevento affronterà la gara di Giugliano con uno spirito chiaro: onorare il campionato fino in fondo. La promozione in Serie B, arrivata ormai due settimane fa, non ha modificato l’approccio della formazione giallorossa che affronterà la partita del ‘De Cristofaro’ con lo stesso atteggiamento e con le stesse intenzioni con cui ha sfidato la Cavese lunedì scorso. Nessuno ha voglia di fare sconti agli avversari, men che meno Antonio Floro Flores che ha ribadito il concetto anche in settimana.

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