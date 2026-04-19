Il Benevento 5 chiude in bellezza. La squadra di Scarpitti fa calare il sipario su una stagione memorabile con un’ultima pennellata d’autore. I giallorossi, infatti, non si limitano a salutare il campionato con una semplice vittoria: nel 4-1 rifilato al Canicattì in un PalaTedeschi carico d’entusiasmo c’è il messaggio di un gruppo che ha imparato a vincere e che non vuole smettere di farlo. Ed è così che il Benevento 5 ha riscritto la sua storia, perché dietro questo trionfo c’è un percorso fatto di orgoglio, ambizione e pazienza.

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