Il sindaco uscente Tommaso Nicola Grasso ci riprova. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio sarà lui a guidare la lista “Costruire alla luce del sole”, composta da buona parte degli amministratori uscenti e qualche novità.

Cominciamo proprio dalle novità: oltre a Pietro De Simone e Michela Caporaso, saranno nella squadra di Grasso anche l’ormai ex capogruppo di minoranza, candidato a sindaco alle scorse comunali del 20 settembre 2020, Salvatore Caporaso, e Antonio Orlacchio, presente nella lista di Caporaso nel 2020. Tra gli attuali amministratori di maggioranza, i confermati sono il vicesindaco Nicola De Simone e i consiglieri Giuseppe Antonio Grasso, Mario Tommaso Grasso, Carmine Orlacchio e Pellegrino Borselleca. Tra i ricandidati c’è anche Nicola Iannelli, primo dei non eletti alle scorse amministrative nella lista di Grasso.

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