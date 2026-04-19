Beccati dalla Polizia dopo furto in un supermercato: foglio di via per due pregiudicati

Il questore di Benevento Giovanni Leuci ha emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Benevento della durata di quattro anni nei confronti di due cittadini comunitari.

Alle ore 12.20 circa di venerdì scorso, nella zona alta del capoluogo, personale della Squadra volanti, e della Squadra mobile ha individuato un’auto sospetta. Sottoposto a controllo uno degli occupanti della vettura, un 39enne gravato da pregiudizi di Polizia e domiciliato a Napoli, è stato trovato in possesso di prodotti cosmetici asportati poco prima in un vicino supermercato. Gli operatori intervenuti hanno esteso la perquisizione all’auto dove pure sono stati scovati numerosi prodotti per la cura della persona, di sospetta provenienza furtiva.

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