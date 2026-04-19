Il Comune di Apice ha siglato due distinte convenzioni con Rfi e Regione Campania, viatico per avviare un programma di interventi sulla viabilità locale impattata dal ‘traffico’ del cantiere Alta velocità, ma anche per realizzare la prima parte del nuovo collegamento tra il Comune e l’area industriale di Ponte Valentino.

La giunta Pepe, con la delibera 33 del 9 aprile, ha licenziato lo schema di accordo con Rete ferroviaria italiana che porta in dota al Comune 5,3 milioni di euro. Rfi ha infatti ritenuto coerenti le proposte progettuali; va evidenziato che nella convenzione, per tutte le opere, si fa riferimento a un primo lotto.

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