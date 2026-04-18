“Nonostante le numerose note inviate sia all’azienda Trotta, società che gestisce il trasporto pubblico nella città di Benevento e al comune stesso, nessun provvedimento esaustivo è stato preso per fare in modo che gli autobus delle varie linee che operano nella città siano in condizioni ottimali.

Gli operatori fino ad oggi … hanno guidato automezzi non più idonei alla circolazione … che evidenziano senza ombra di dubbio per fino pianali corrosi dalla ruggine e bucati, oltre ad una scarsa pulizia. L’officina è al collasso più completo, gli addetti alla manutenzione fanno di tutto per ovviare alla carenza dei pezzi di ricambio, visto che ultimamente sono merce rara, spesso l’autista, che prende servizio non trova neanche il mezzo per effettuare il proprio turno di lavoro. E’ giunto il momento di dire Basta!”. Quanto reso noto dalla UilTrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl AF riguardo le forti criticità per i mezzi del trasporto pubblico locale su gomma.

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