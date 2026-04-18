La prossima settimana saranno temporaneamente sospese le prestazioni sanitarie presso l’Asl di San Marco dei Cavoti. Infatti, da lunedì 20 e fino al 24 aprile verrà eseguito il trasloco degli uffici dell’Azienda dall’attuale sede di piazza Rimembranza alla sede storica di piazza Ariella. La prossima settimana saranno temporaneamente sospese le prestazioni sanitarie presso l’Asl di San Marco dei Cavoti.

Infatti, da lunedì 20 e fino al 24 aprile verrà eseguito il trasloco degli uffici dell’Azienda dall’attuale sede di piazza Rimembranza alla sede storica di piazza Ariella.

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