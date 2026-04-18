Accelerazione delle operazioni relativa al subentro del nuovo operatore per la gestione delle strisce blu in città, il raccordo temporaneo impresa TMP Srl. Da ultimo, ordinanza comunale Servizio Traffico ha disposto di istituire divieti sosta e fermata in tratti della viabilità cittadina interessati dalla ridefinizione degli stalli liberi e a pagamento anche per i residenti, dalle 14 alle 24 nei giorni dal lunedì al venerdì, a partire dal 20 aprile, contando di portare a termine l’intervento entro il 30 aprile.

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