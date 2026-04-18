Il Comune di Montesarchio punta sulla mobilità sostenibile e sull’abbattimento delle barriere architettoniche per dare ulteriore impulso al patrimonio culturale.
Attraverso una gara a procedura aperta, indetta ai sensi del nuovo Codice dei Contratti pubblici, l’amministrazione ha dato il via all’acquisizione di una flotta di mezzi elettrici destinati a trasformare l’esperienza dei visitatori. L’iniziativa si inserisce nel progetto strategico per il miglioramento dell’accessibilità dei siti di pregio, con l’obiettivo di creare percorsi turistici inclusivi che colleghino idealmente l’antica Via Appia al celebre Cratere di Assteas.
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