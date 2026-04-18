E’ argomento che oramai, da troppi anni, tiene banco nell’intero territorio sannita. Stiamo parlando della linea ferroviaria Benevento-Cancello.

Ebbene, dopo la chiusura, con annessi problemi dei cittadini-viaggiatori, gli annunci e i proclami si sono sprecati. Ad oggi, però, nulla si è mosso. La linea è ancora bloccata ed i disagi aumentano. Per la questione si è speso anche il neo consigliere regionale Pellegrino Mastella che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti Mario Casillo per fare piena luce “sullo stato di attuazione degli interventi di ammodernamento, elettrificazione e riattivazione della linea ferroviaria Benevento–Cancello, meglio nota come ferrovia della Valle Caudina”.

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