La Fiaccola della Pace ha fatto tappa per la terza volta nel bellissimo borgo beneventano di Cusano Mutri grazie all’adesione dell’Istituto comprensivo ‘J.F. Kennedy’ guidato dalla dirigente scolastica Giovanna Caraccio che segue Anna De Simone.

Una giornata densa di significato perchè ha visto la presenza di diverse figure impegnate sul versante della Pace e della legalità, e culminata con la messa a dimora del nuovo Albero della Pace (in sostituzione al primo che fu piantumato in Villa Comunale) donato dalla Comunità montana nelle persone di Michele e Angelo, il monumento sempreverde simbolo della mobilitazione dedicato a tutti i caduti e alle vittime delle guerre, stragi, eccidi, attentati, terrorismo, criminalità, violenze e mafie, dai 100 anni ad oggi e per la Pace tra Russia e Ucraina, Israele e Palestina, iran, Libano, Medio Oriente, Africa e mondo intero.

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