Intervento dell’associazione ambientalista Lipu, con diffusione di nota indirizzata all’assessore all’Ambiente, Oberdan Picucci, sulla potatura effettuata in questi giorni – quindi nella stagione primaverile con la nidificazione degli uccelli selvatici già in atto – delle alberature sul viale Mellusi, nonostante l’articolo 3 della legge n.157/1992 stabilisca divieto “di prelievo di uova, nidi e piccoli nati” (vicenda già oggetto di dialettica consiliare e di polemiche).
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia