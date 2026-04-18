La trasformazione digitale del territorio beneventano compie un passo decisivo. Open Fiber ha infatti completato la realizzazione della rete a banda ultralarga nel capoluogo e nella provincia, segnando il passaggio da una fase infrastrutturale a una nuova stagione centrata sull’utilizzo concreto della fibra e sullo sviluppo di servizi digitali avanzati. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato Giuseppe Gola in una recente intervista, sottolineando come il progetto rappresenti un tassello fondamentale nella strategia nazionale di diffusione della connettività ad altissima velocità. Nel Sannio sono oggi disponibili oltre 115mila unità immobiliari vendibili, coperte attraverso tecnologie FTTH – la tecnologia che porta la fibra ottica fin dentro gli edifici – e FWA – soluzione wireless che permette di raggiungere anche le zone più impervie o difficili da collegare via cavo -, garantendo così una copertura capillare anche nelle aree più difficili da raggiungere

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