Hashish e cocaina nascosti tra casa e auto, 41enne ai domiciliari

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della compagnia di Benevento hanno intensificato le verifiche e le operazioni investigative, conseguendo un ulteriore risultato operativo grazie a mirate attività info-investigative

In particolare i militari della stazione di San Giorgio del Sannio unitamente a quelli della Squadra d’intervento operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, attualmente presenti nel territorio di questa provincia per l’intensificazione dei servizi preventivi, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di G.Z. una 41enne di San Nicola Manfredi.

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