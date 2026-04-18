Un passaggio nodale nella vicenda amministrativa-lavorativa dell’ex dirigente comunale Gennaro Santamaria arriva dalla determina del dirigente “Risorse Umane” del Comune di Benevento, Riccardo Feola, con presa atto della sospensione cautelare dal servizio del dipendente, riconoscimento dell’assegno alimentare e contestuale presa d’atto delle dimissioni volontarie”, come altrettanti atti dovuti alla stregua della normativa vigente.

In carcere dallo scorso 30 marzo, l’ex dirigente comunale è stato sospeso dal servizio il giorno successivo e ora attende l’udienza del Riesame – fissata per il 21 aprile – in cui i difensori di Santamaria, gli avvocati Andrea De Longis e Antonio Di Santo, richiederanno l’attenuazione della misura cautelare e dunque la fine dell’incarcerazione, confermata invece nell’udienza convalida.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia