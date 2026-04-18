L’orgoglio per il rinnovo, ma anche la rabbia per la sconfitta con la Cavese e la voglia di tornare subito a vincere, sin dalla gara di domani con il Giugliano. Antonio Floro Flores traccia con lucidità il momento del Benevento e lo fa partendo dalla decisione della società di rinnovargli la fiducia, al punto tale da fargli sottoscrivere un prolungamento biennale del contratto in scadenza a giugno: «Per me è una grande soddisfazione – ha dichiarato il tecnico giallorosso in conferenza stampa -. Col presidente ne avevamo parlato già diversi mesi fa, ma poi non abbiamo più affrontato l’argomento, anche perché abbiamo preferito tutti concentrarci sul campo. Del resto, con lui c’è stima e rispetto, basta uno sguardo per trovare l’intesa. Avranno fatto le giuste riflessioni e se mi hanno ribadito fiducia, è perché hanno visto in me la persona giusta. Questo mi riempie d’orgoglio. Sia io che la società abbiamo ambizioni importanti anche per il futuro».

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