Tratto in arresto un soggetto di nazionalità italiana per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, incappato nei controlli della Guardia di Finanza di Benevento.

L’operazione è scaturita infatti da un ordinario posto di controllo, durante il quale i finanzieri in forza alla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno fermato un’autovettura condotta da un uomo apparso molto nervoso e per questo motivo attenzionato. Il conducente, fin dalle prime domande rivolte dai militari, ha palesato un evidente stato di agitazione e un atteggiamento evasivo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia