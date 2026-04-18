C’è un problema al cantiere per il recupero e la riqualificazione dei sentieri turistici religiosi.

Lo attesta un’ordinanza del sindaco di Apice Angelo Pepe.

I lavori riguardano l’area a valle del Convento di Sant’Antonio, a Santa Lucia, dove uomini e mezzi si sono messi all’opera a inizio marzo, partendo dal tratto di strada all’altezza della fontana di Sant’Antonio.

“Nel corso dell’esecuzione dei lavori”, si legge nel provvedimento firmati ieri da Pepe, “sono stati riscontrati rilevanti rallentamenti, tali da compromettere il regolare andamento dell’appalto. Lo stato di parziale esecuzione dell’opera ha determinato condizioni di degrado ambientale, criticità strutturali e potenziali instabilità idrogeologiche lungo i tracciati interessati. Tali condizioni configurano un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, anche in relazione alla possibile fruizione impropria delle aree di cantiere”.

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