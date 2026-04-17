Sport e Salute, al via il contest ‘attiviamoci tutti i giorni in movimento’ per 2,3 milioni di studenti

Roma, 17 apr. – (Adnkronos) – Mettere giù il telefono, alzarsi dalla sedia e muoversi. Sembra la normalità, ma per milioni di ragazzi non lo è: il drop out sportivo giovanile è uno dei fenomeni più preoccupanti. Sport e Salute raccoglie la sfida e, dopo aver coinvolto negli anni scorsi milioni di studenti sui temi dello sviluppo sostenibile e della corretta alimentazione, rilancia e ripropone un nuovo contest. È “Attiviamoci Tutti i giorni in Movimento” e chiamerà all’azione 12.700 scuole ed oltre 120.000 classi di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, già protagoniste di progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior”, per un totale di circa 2,3 milioni di alunni tra i 6 e i 13 anni.

La sfida lanciata alle classi è semplice: convincere amici e familiari che fare sport è bello. Attraverso una canzone, una coreografia, un video clip, un jingle o qualsiasi altro contenuto creativo che le classi abbiano voglia di inventarsi. Il punto di partenza è “Tutti i giorni in movimento”, il brano ufficiale del contest realizzato in collaborazione con Warner Music Italy, con tanto di testo, base musicale e videoclip pronti per essere reinterpretati, remixati, ballati. A disposizione anche i materiali didattici del Programma Uefa Take Care con schede, giochi e video sul benessere fisico e mentale, e su come fare amicizia con lo sport invece che con lo schermo. Le classi hanno tempo fino a venerdi 8 maggio per caricare i loro elaborati sul sito www.sportesalute.eu.

In palio materiale sportivo per le classi vincitrici — uno per provincia per le scuole primarie, tre per regione nelle scuole secondarie — e infine quattro premi nazionali assegnati dal Team Illumina di Sport e Salute. I lavori migliori saranno poi pubblicati sul sito e sui social di Sport e Salute.

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