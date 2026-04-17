E’ stata adottata un’ordinanza di chiusura al traffico di via Pantano, limitatamente al solo tratto comprendente il passaggio a livello della linea ferroviaria Cancello-Benevento, sulla strada di collegamento tra la viabilità principale e le abitazioni dal civico 3 al civico 21.

Lo stop è atteso il 22 aprile, in concomitanza con l’esecuzione dei lavori di potenziamento ed ammodernamento della tratta, consistenti nella sostituzione di rotaie e traverse, programmati dalle 9 alle 18 per sostituire nel tratto contiguo al passaggio a livello traverse e rotaie.

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