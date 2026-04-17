L’incontro che si è svolto nella sala consiliare del comune di Frasso Telesino ha rappresentato per i tanti frassesi presenti un momento di orgoglio e di rinnovato senso di appartenenza al proprio paese.

Era da circa quarant’anni che Frasso non esprimeva un proprio concittadino alla Rocca dei Rettori, e per questo la notizia dell’elezione a consigliere provinciale del sindaco Pasquale Viscusi ha avuto un grande impatto sui cittadini. «Torniamo ad avere un rappresentante in provincia» è forse la frase che più si è sentita pronunciare nelle ultime settimane, ed è sicuramente la sintesi più efficace che la cronaca possa restituire per descrivere il clima di entusiasmo – e di ritrovata speranza di poter incidere – che si respira nella piazza e nei vicoli frassesi in seguito al voto provinciale.

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