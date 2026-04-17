Dopo Apice, anche il Comune di Paduli ha deciso di adire le vie legali contro l’esclusione dal novero dei Comuni montani, statuita sulla base della legge 131 del 2025.

La giunta Vessichelli ha deciso di impugnare la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio scorso che, proprio sulla scorta delle legge 131, ha prodotto un elenco dei Comuni che soddisfano i criteri per la classificazione di Comune montano: Paduli, da questa lista, risulta assente (sebbene siano due piani separati, è utile ricordare che il Comune solo nel 2023 ha fatto ingresso nella Comunità montana del Fortore insieme a Sant’Arcangelo Trimonte).

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