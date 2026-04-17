Il quadro politico in vista delle imminenti elezioni comunali a Sant’Agata de’ Goti si fa sempre più complesso. Con una nota ufficiale diffusa nelle ultime ore, il Partito Democratico ha scattato una fotografia nitida dello stato delle trattative nel campo del centrosinistra: «a oggi, una sintesi unitaria non esiste».
Nonostante i tentativi di mediazione portati avanti nelle ultime settimane, il Pd prende atto dell’impossibilità di convergere, allo stato attuale, su un progetto unico e condiviso con le altre forze della coalizione. Una frammentazione che rischia di indebolire l’area progressista proprio alla vigilia di un appuntamento elettorale decisivo per il futuro della città.
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