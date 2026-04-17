“Ho avuto stamane (ieri per chi legge ndr) un colloquio con Fabio Fatuzzo, Commissario Unico alla Depurazione e al Riuso delle acque reflue: mi ha garantito che a fine maggio si concluderà la gara d’appalto di Sogesid, società statale d’ingegneria ambientale, inerente alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del depuratore della Città di Benevento. Sarà mantenuto dunque l’impegno di avviare i lavori entro l’estate: un traguardo storico per un’opera imponente, da 47 milioni di euro complessivi, che la Città di Benevento non ha mai avuto nella sua storia”.

Lo ha detto ieri mattina il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine di un evento educativo in città organizzato da Acea. Si ricorda che per il depuratore la durata complessiva dei lavori stimata in tre anni.

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