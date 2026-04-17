L’annuncio era nell’aria da tempo. Le sensazioni del lieto fine percepite già prima della matematica promozione in Serie B, nel fantastico pomeriggio di Salerno. Poi, a margine della festa davanti ai tifosi giallorossi, la rotta tracciata verso il futuro con lo stesso timoniere. Fino alla firma, nero su bianco: Antonio Floro Flores ha rinnovato il suo contratto con il Benevento. Prolungamento fino a giugno 2028 per il tecnico napoletano, come annunciato dal club di via Santa Colomba.
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